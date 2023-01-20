Один из самых известных котов в мире – украинский кот Степан – снялся для обложки журнала Times Monaco. На страницах глянца также раскрыта история поездки харизматичного котика в Европу, куда он вместе с хозяйкой бежал от войны в Украине.

Снимок обложки со Степаном появился в Инстаграм-профиле кота, который насчитывает 1,3 миллиона подписчиков.

"Дорогие друзья, пожалуйста, прочитайте историю моего первого убежища в Европе в журнале Times Monaco Magazine после бегства от войны в Украине в марте 2022 года. Подписывайтесь на аккаунт @timesmonaco и следите за обновлениями, скоро будет очень интересная викторина для подписчиков", - говорится в подписи к публикации.

Отметим, что кот-инфлюэнсер вместе с хозяйкой Анной жили в Монако около двух месяцев. В Европе украинка, используя широкую известность своего питомца в соцсетях, рассказывала о полномасштабной военной агрессии РФ, а также собирала средства для оказания помощи пострадавшим животным.

Стоит отметить, что ранее на обложке популярного американского журнала Times появлялись президент Украины Владимир Зеленский и украинский дух, а также Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

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