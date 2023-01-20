Полицейские задержали мошенников, которые обустроили в Киеве фиктивный пункт обмена валют, украли у одного из клиентов $52 000 и скрылись.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киеве.

В столичную полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в одном из обменных пунктов в Дарницком районе кассир взял у него деньги ($52 000) и скрылся через запасной выход.

На место прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники управления уголовного розыска.

Как выяснилось, мошенник-кассир и его подельник, используя поддельный паспорт, арендовали нежилое помещение, которое обустроили необходимой техникой под фиктивный пункт обмена валют.

Далее они разместили в интернете объявления о возможности обмена крупной суммы иностранной валюты по выгодному курсу, после чего стали ждать клиента.

На выгодное предложение откликнулся местный житель, договорившийся об обмене $52 000. Как только мужчина отдал так называемому кассиру деньги, тот сбежал вместе с подельником.

Одного из фигурантов стражи порядка разыскали и задержали в городе Запорожье, другого – в Одессе. В настоящее время злоумышленников проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

Следователи по процессуальному согласованию Киевской городской прокуратуры сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Суд избрал мошенникам - уроженцам Запорожской области, 1996 и 1993 годов рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

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