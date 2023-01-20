Вечером 20 января в центре Берлина начался многолюдный митинг с требованием предоставить Украине танки.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

"Под зданием Бундестага в Берлине собирается многотысячный митинг против затягивания правительства Германии в поставках Украине танков "Леопард", - отмечают очевидцы.

"Теперь можно фразу "не тормози", заменить на..."Не шольцуй!";

"Свободу Леопардам";

"Олаф Шольц – новый вид противотанкового оружия";

"Можно и на танках подъезжать";

"Сколько еще Днепров должно случиться, чтобы такие как Шольц проснулись?!";

"ДАВАЙТЕ ТАНКИ! На кону жизнь украинцев";

"Как будто попрошайки, все вынужденные выпрашивать жизнями молодых ребят, неужели просто нельзя их дать";

"Фины и там нас поддерживают, среди наших флагов и финский";

"И самолеты, дальнобойные ракеты тоже. везите вообще все, что нам нужно. Потому что вы задрали уже, здесь люди гибнут!", - поддерживают пикет украинцы в соцсетях.

Напомним, украинские военные продвигаются вперед в направлении Кременной и Сватового.

Кроме того, сообщалось, что россия собирается повторить масштабное наступление - названы сроки.

Также Politeka.net писала, что момент перед трагедией в Броварах попал на видео.