Вечером 20 января в центре Берлина начался многолюдный митинг с требованием предоставить Украине танки.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
"Под зданием Бундестага в Берлине собирается многотысячный митинг против затягивания правительства Германии в поставках Украине танков "Леопард", - отмечают очевидцы.
"Теперь можно фразу "не тормози", заменить на..."Не шольцуй!";
"Свободу Леопардам";
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"Олаф Шольц – новый вид противотанкового оружия";
"Можно и на танках подъезжать";
"Сколько еще Днепров должно случиться, чтобы такие как Шольц проснулись?!";
"ДАВАЙТЕ ТАНКИ! На кону жизнь украинцев";
"Как будто попрошайки, все вынужденные выпрашивать жизнями молодых ребят, неужели просто нельзя их дать";
"Фины и там нас поддерживают, среди наших флагов и финский";
"И самолеты, дальнобойные ракеты тоже. везите вообще все, что нам нужно. Потому что вы задрали уже, здесь люди гибнут!", - поддерживают пикет украинцы в соцсетях.
Напомним, украинские военные продвигаются вперед в направлении Кременной и Сватового.
Кроме того, сообщалось, что россия собирается повторить масштабное наступление - названы сроки.
Также Politeka.net писала, что момент перед трагедией в Броварах попал на видео.