Киевлянин ложно заявлял о минировании здания Офиса президента.

Об этом сообщили на сайте генерального прокурора Украины.

Сообщается, что мужчина делал это, потому что ему "слишком часто" выключали в квартире свет. Полиции удалось установить его личность и задержать.

"Расследованием установлено, что 28 ноября 2022 года обвиняемый совершил два звонка на спецлинию "102" о заминировании здания Офиса президента Украины в Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска в квартире 51-летнего обвиняемого удалось обнаружить мобильный телефон, с которого совершались звонки на линию "102". Кроме того, в его квартире обнаружили коммунистическую символику, а также георгиевские ленты. Обвиняемый заявил, что все эти предметы якобы принадлежат его матери.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время мужчина находится под стражей в СИЗО.

Отметим, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет.

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