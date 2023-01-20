Киевлянин ложно заявлял о минировании здания Офиса президента.
Об этом сообщили на сайте генерального прокурора Украины.
Сообщается, что мужчина делал это, потому что ему "слишком часто" выключали в квартире свет. Полиции удалось установить его личность и задержать.
"Расследованием установлено, что 28 ноября 2022 года обвиняемый совершил два звонка на спецлинию "102" о заминировании здания Офиса президента Украины в Киеве", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что во время обыска в квартире 51-летнего обвиняемого удалось обнаружить мобильный телефон, с которого совершались звонки на линию "102". Кроме того, в его квартире обнаружили коммунистическую символику, а также георгиевские ленты. Обвиняемый заявил, что все эти предметы якобы принадлежат его матери.
В прокуратуре отметили, что в настоящее время мужчина находится под стражей в СИЗО.
Отметим, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет.
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