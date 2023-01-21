Как рассказал Александр Сиренко профильному изданию "Нафторинок", российский продукт смешивают с европейскими, что осложняет идентификацию происхождения товара.

Такое топливо, по его словам, поступает из Литвы, Латвии и Польши "Лакмусом смеси пропан-бутана из РФ является низкая цена и отсутствие сертификата производства", – отметил эксперт.

Об этом заявил ианалитик рынка автогаза Артем Куюн. По его словам, российское топливо также везут в Украину из Болгарии и Румынии.

Ситуация может немного улучшиться после вступления в силу с 5 февраля европейского эмбарго на нефтепродукты из РФ.

Однако, по мнению Куюна, полностью российский автогаз из Украины все равно не исчезнет, так как его будут по прежней схеме пытаться поставлять уже из других стран через Европу.

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