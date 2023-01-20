В тот роковой день, 14 января, Ирина Саламатенко врач-волонтер и ее подруга, также врач-волонтер Ольга Усова, просто шли мимо дома, по которому пришелся ракетный удар. Женщины шли в спортзал.

У Ирины Саламатенко, с которой на днях попрощались в Днепре, остались двое детей.

Ее сын написал пронзительное письмо, посвященное маме. Его опубликовал муж Ирины, поскольку у мальчика нет своего аккаунта в соцсетях.

"Я не исправил ни слова. Это его текст, который я с его разрешения опубликую в ее память и в ее честь", — написал муж погибшей.

В своем письме, посвященном самому родному и любимому человеку, мальчик пишет, что его мамой была самой красивой, умной и доброй.

«…Она была моей жизнью, и осталась моей жизнью, нашей жизнью, она рядом с нами, и внутри нас. И мы никогда не забудем маму, мы будем любить ее до конца времен, пока не воссоединимся снова на мягких и пушистых облаках. Я люблю тебя, спи спокойно, мой ангелочек», - пишет подросток, который до сих пор не верит, не может осознать, что мамы не стало.

«…Нагоняет черноты и такая трагическая смерть, произошедшая по вине этих бункерных уродов, которых мы никогда не простим, и будем проклинать до конца времени всей семьей, всей Украиной», - говорится в письме.

Согласно обновленным данным, 9 еще неопознанных и 9 пропавших без вести людей из-за ракетного удара по многоэтажке в Днепре, погибших — 46.

В больницах остается 22 раненых, среди них трое детей.

Также напомним, что жительница дома в Днепре опубликовала фото своего мужа и соседей, которых убила российска ракета.

Кроме того, Politeka.net писала, что под завалами нашли тело беременной женщины.

Также стало известно о задержании банды российских агентов в Днепре - их проверяют на причастность к обстрелу жилого дома 14 января.