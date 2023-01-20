За неделю до трагедии пара с ребенком сняла квартиру на 7-м этаже в доме, который был разбомблен российской ракетой.

В результате российского ракетного удара по многоэтажке в Днепре 14 января погибла молодая семья. Анастасия Игнатенко и Дмитрий Гузь с полуторагодовалым сыном Макаром поселились в доме за неделю до трагедии. Об этом сообщили на странице Спортивного комитета Украины в Facebook.

Пара сняла квартиру на седьмом этаже в подъезде, которого больше нет. Семья переехала из оккупированного Токмака Запорожской области. Тело ребенка не нашли, только Анастасии и Дмитрия.

Погибшая Анастасия Игнатенко была мастером спорта Украины по прыжкам на акробатической дорожке, неоднократная чемпионка Запорожской области, призер чемпионатов Украины. Известна также как тренер и судья национальной категории по спортивной акробатике.

"Анастасия восемь лет работала тренером в днепровском клубе "Виват". Имела огромный потенциал, поскольку никогда не останавливалась на достигнутом и всегда стремилась к развитию и пониманию сути вещей. Сочувствуем родным! Большая потеря", — сообщили в комитете.

Напомним, в результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре погибли 46 человек. 11 тел до сих пор не опознаны. Столько же людей считаются пропавшими без вести. Продолжаются ДНК-экспертизы. В больницах остается 24 раненых. Трое – тяжелые. В их числе и 9-летняя девочка.

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