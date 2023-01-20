Известная на всю Украину защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка", которая прошла через российский плен и вернулась домой, часто делится в соцсетях яркими публикациями о своей жизни. Так, в этот раз Катя сообщила в своем телеграмм-канале, почему никогда не выйдет замуж.

Так, Пташка опубликовала ролик, на котором показала свое кулинарное творение – она приготовила сырники. Однако, что-то пошло не так, и она забыла добавить в тесто яйца, поэтому они получились не совсем такие, как она хотела.

"А потом меня спрашивают, почему я не пошла кухарем в армию. Я забыла положить в сырники яйца. Бедный Ромка, а ему это есть. Сидит смеется через слезы. Именно поэтому я никогда не выйду замуж", - подписала видео Катя.

В следующем видео девушка показала того самого Ромку, который эти сырники есть, причем с удовольствием. За кадром Пташка пошутила, что это и есть настоящая любовь, когда он ест твои сырники. Правда, Ромка, это брат Кати, который приехал к ней в гости.

Отметим, что 21-летняя парамедик из Тернополя Катя Полищук, которую оккупанты называли снайпершей, была в плену с мая по сентябрь 2022 года. Как известно, "Пташка" стала одной из легенд обороны завода "Азовсталь" благодаря невероятному мужеству и оптимизму на фоне обстрелов, смертей собратьев и дефицита пищи. К слову, на войне Катя потеряла своего возлюбленного, которого там же на войне и встретила, и полюбила.

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