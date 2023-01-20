В результате падения вертолета в Броварах Киевской области 18 января погибла мать троих детей Марина Грановская.

Смерть женщины подтвердила экспертиза.

«В момент падения вертолета женщина вела в детсад сынишку. Впоследствии всю Украину облетели ужасные кадры с ее сестрой, которая под больницей пыталась найти Марину. К сожалению, чуда не произошло...», - говорится в сообщении телеграмм-канала "Общественный ревизор. Бровары".

В соцсети также рассказали, что женщина погибла под завалами садика. Муж Марины остался один с тремя малолетними детьми.

«Сочувствую семье… Пусть покоится с миром…», - сообщила Екатерина Эстерс, опубликовав также данные, как можно помочь семье.

Знавшие марину рассказывают, что она была прекрасной матерью.

«Боже! Марина была великолепной мамой. Трое детей без матери. Вечная память», «Бедные детки...», «Вечная память», «Она должна была жить еще долго. Вечная память», «Очень хороший человек, знала ее…», «Игнатенко Татьяна погибла (мама Софийки, девочки из группы моего сына). Пономаренко Милана (девочка из группы моего сына) с мамой тоже погибли. И Марина Грановская наша соседка. Я просто не верю! Царство Небесное! Невыразимая трагедия», - пишут ошеломленные украинцы.

Напомним, в результате авиакатастрофы в Броварах Киевской области, где утром 18 января вертолет с руководством МВД разбился рядом с детским садом, погибли 14 человек. Среди них один ребенок. Как выяснилось, погибла девочка – пятилетняя Милана Пономаренко. Ее мама Елена, которая в момент трагедии как раз привела дочь в детский сад, тоже не выжила.

Также напомним, что министр МВД Монастырский успел перед гибелью отправить смс.

Также сообщалось, что родные рассказали о состоянии Александра, потерявшего дочь и жену в Броварах.

Кроме того Politeka.net писала, что момент перед трагедией попал на видео.