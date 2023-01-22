В Дарницкий районный суд Киева направлен обвинительный акт в отношении директора и заместителя директора обслуживающей компании, которые в условиях военного положения требовали взятки за подключение помещения к электро- и водоснабжению.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, им инкриминируется часть 4 статьи 368-3 Уголовного кодекса.

Согласно материалам следствия, летом 2022 года двое руководителей компании по предоставлению коммунальных услуг потребовали владельца помещения оплатить им 20 тысяч долларов за подключение объекта к электро- и водоснабжению и заключение договора о предоставлении коммунальных услуг.

Отмечается, что для прикрытия противоправных действий злоумышленники разработали схему, согласно которой гражданин должен был платить им средства под видом фиктивной аренды, перечисляя ежемесячно по 22,5 тысяч гривен, пока не будет выплачена указанная сумма неправомерной выгоды.

Руководители общества при этом отмечали, что в случае несогласия владельца помещения платить эти средства подключение объекта к коммуникациям и заключение договора невозможно.

Руководители обслуживающей компании были задержаны после перечисления части взятки в сумме 45 тысяч гривен на банковский счет одного из них.

Расследовало дело Главное управление полиции в Киеве вместе со столичным управлением департамента стратегических расследований Нацполиции.

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