Во время разборки новогодней елки в Бродах Львовской области 4-летний ребенок пострадал от поражения током.
По данным ГСЧС Львовщины , девочку госпитализировали с ожогами обеих рук.
Инцидент произошел вечером около 20:30 в городе Броды Львовской области. 4-летняя девочка разбирала иллюминацию новогодней елки, подключенной к электрической сети, и получила поражение током. Ребенок был госпитализирован в Бродовскую городскую больницу с ожогами пальцев обеих рук I-II степени.
Спасатели призывают родителей не разрешать детям самостоятельно разбирать иллюминацию, тем более подключенную к питанию. Также очень важно постоянно обучать детей правилам безопасности.
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