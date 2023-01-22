Во время разборки новогодней елки в Бродах Львовской области 4-летний ребенок пострадал от поражения током.

По данным ГСЧС Львовщины , девочку госпитализировали с ожогами обеих рук.

Инцидент произошел вечером около 20:30 в городе Броды Львовской области. 4-летняя девочка разбирала иллюминацию новогодней елки, подключенной к электрической сети, и получила поражение током. Ребенок был госпитализирован в Бродовскую городскую больницу с ожогами пальцев обеих рук I-II степени.

Спасатели призывают родителей не разрешать детям самостоятельно разбирать иллюминацию, тем более подключенную к питанию. Также очень важно постоянно обучать детей правилам безопасности.

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