На сессии Харьковского областного совета рассмотрят вопрос переименования села Ватутино, которое расположено в Харьковском районе, в Залужное. Это стало известно из соответствующего проекта решения, опубликованного на сайте Харьковского облсовета, передает "Харьков Today".
Поселковый совет учел мнение местных жителей перед тем, как просить облсовет направить ходатайство в Верховную Раду.
Если Харьковский облсовет примет решение о переименовании Ватутиного, его направят в Верховную Раду.
Окончательное решение последует за нардепами.
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После принятия решения Верховной Радой Харьковский облсовет поручит Нововодолажскому поссовету обеспечить его выполнение.
Ранее сообщалось, что в Одесской области переименовали еще один населенный пункт, о чем рассказал его глава.
В Украине продолжается декоммунизация. В этот раз под переименование попал населенный пункт Суворово в Измаильском районе Одесской области. Об этом сообщает "Укринформ", который взял комментарий у главы сельсовета населенного пункта Олега Босикевича.
"Депутатское большинство поддержало голосованием проект решения о переименовании пгт Суворово в Бессарабское, согласно результатам опроса жителей общины, в которую входят семь населенных пунктов", - отметил Босикевич.
Стоит отметить, что во время опроса жителей общины были предложены четыре варианта названий. Предлагалось переименовать пгт в Бессарабское, Буджацкое, Катлабузкое и Шикирли-Китай. Именно первый вариант понравился местным жителям.
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Также сообщалось об обысках СБУ в храмах УПЦ МП.
Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП – что нашли во время обысков.