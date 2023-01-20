В Днепре нейтрализована целая агентурная сеть главного управления генштаба вооруженных сил россии, более известную как гру.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ, во время оперативных действий были задержаны 7 российских агентов.

Судя по кадрам, агентов застали врасплох - прямо в кроватях и трусах.

По имеющимся данным, задержанные передавали россиянам координаты объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Эти сведения они использовали для подготовки и осуществления ракетных ударов по городу.

Но и это еще не все – после обстрелов агенты появлялись на местах «прилетов», чтобы установить последствия атак и повторно их скорректировать.

Кроме того, российские агенты собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений сил обороны на территории региона, пытаясь выявить позиции украинской системы ПВО. Эту информацию они передавали представителям гру через резидента группы.

❗️СБУ знешкодила агентурну мережу російського гру, яка коригувала ракетні удари по Дніпру



➡️ https://t.co/uaCe1YNoWa pic.twitter.com/OivOjzDyle — СБ України (@ServiceSsu) January 20, 2023

В настоящее время, как подчеркивают в СБУ, проверяется информация о возможной причастности задержанных к ракетному удару РФ по жилому дому в Днепре 14 января.

Одним из задержанных оказался гражданин россии, бывший житель Днепра, который в 2014 году создал местную прокремлевскую общественную организацию.

"Ее представители выступали за создание так называемой "юго-восточной Украинской республики", подконтрольной стране-агрессору", - сообщили в СБУ.

Затем злоумышленник бежал в Россию, был завербован кадровыми сотрудниками гру и создал собственную агентуру из своих «идейных» единомышленников-земляков.

Группа находилась в «режиме ожидания», а в октябре 2022 начала активную разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Обсуждая задержание группы агентов, украинцы просят не блюрить лица задержанных, чтобы «этих подонков видели».

«Без совести, бессовестные», «Ребята, хоть не передавайте этих подонков в наш самый гуманный суд. Потому что через год-два вылезут на свободу», «Мразота», - комментируют украинцы.

Напомним, к медикам до сих пор продолжают обращаться днепряне, пострадавшие во время ракетной атаки.

По обновленной информации, количество пострадавших в результате атаки на Днепр достигло 80 человек.

Число жертв – 46 человек. 9 погибших еще не опознаны. Продолжается познание и ДНК-экспертиза. 9 человек считаются без вести пропавшими.

Также сообщалось, что мошенники взялись за девушку, чудом выжившую после попадания ракеты в Днепре.

Кроме того, Politeka.net писала, что жительница дома в Днепре опубликовала фото, на котором сняты ее муж и соседи, убитые российской ракетой.

Также сообщалось, что в Днепре под завалами обнаружили беременную девушку.