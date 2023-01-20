Некоторые украинцы столкнулись в январе с проблемой начисления выплат ВПО, которые должны были прийти еще несколько недель назад.

Как пишет Politeka.net, украинцы, которые пострадали из-за военной агрессии россии и стали вынужденными переселенцами, каждый месяц получают денежную помощь от государства. Министр реинтеграции Ирина Верещук отметила, что в 2023 году переселенцы получают выплаты от государства автоматически, поэтому не нужно после праздников бегать по инстанциям, чтобы их возобновить, сообщают "Вікна".

Отмечается, что выплаты переселенцам начисляют до 3, 13 и 23 числа каждый месяц. Это происходит на основании реестра ВПО для получения помощи. Ведомство перечисляет деньги в банковские учреждения, которые уже распределяют помощь на картки переселенцев, которые до этого подали соответствующую заявку.

Также отмечается, что главная проблема задержек - это технические проблемы. Если нет денег длительный период, то необходимо позвонить на горячую линии Минреинтеграции по вопросам переселенцев 15-48. Также можно обратиться на номер уполномоченного по вопросам ВПО - +38 (066) 813-62-39.

Стоит добавить, что каждый переселенец имеет право получить 2000 тысячи гривен. А каждый ребенок и человек с ограниченными возможностями - 3000 тысячи гривен.

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