Как пишет Politeka.net, украинцы, которые пострадали из-за военной агрессии россии и стали вынужденными переселенцами, каждый месяц получают денежную помощь от государства. Министр реинтеграции Ирина Верещук отметила, что в 2023 году переселенцы получают выплаты от государства автоматически, поэтому не нужно после праздников бегать по инстанциям, чтобы их возобновить, сообщают "Вікна".

украинцы, переселенцы, беженцы, война

Отмечается, что выплаты переселенцам начисляют до 3, 13 и 23 числа каждый месяц. Это происходит на основании реестра ВПО для получения помощи. Ведомство перечисляет деньги в банковские учреждения, которые уже распределяют помощь на картки переселенцев, которые до этого подали соответствующую заявку.

Также отмечается, что главная проблема задержек - это технические проблемы. Если нет денег длительный период, то необходимо позвонить на горячую линии Минреинтеграции по вопросам переселенцев 15-48. Также можно обратиться на номер уполномоченного по вопросам ВПО - +38 (066) 813-62-39.

беженцы, переселенцы

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Стоит добавить, что каждый переселенец имеет право получить 2000 тысячи гривен. А каждый ребенок и человек с ограниченными возможностями - 3000 тысячи гривен.

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