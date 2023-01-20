В Одессе создали передвижную баню для украинских защитников из обычной городской маршрутки.

В общей сложности на проект волонтеры собрали около 110 тысяч гривен, передает ТСН.

На днях проведут последние испытания маршрутки-бани, после этого она отправится на передовую, чтобы воины могли помыться, попариться, прогреться и отдохнуть.

"Поехал к другу на передовую под Бахмутом поздравить с днем рождения. Увидел, какие они возвращаются оттуда мокрые, грязные, и у меня такая идея возникла", – рассказал инициатор проекта Александр Гринюк.

В бане на колесах одновременно могут разместиться до десяти человек.

"Я звонил своему другу и он говорит: "Когда успеем, то сухой душ, а сухой душ — это салфетки". Я спрашиваю: "Как думаешь, такая баня пригодится вам?". Он говорит: "Да это просто супер, гони ее уже сюда", — рассказывает волонтер Станислав Маденс.

Ранее сообщалось, что оккупанты проолжают подвозить резервы на сватовское и креминское направления.

Об этом рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

«Я только ночью вернулся с передовой и могу сказать, что – я не буду конкретизировать населенные пункты, но скажу так – в Луганской области собственными глазами видел разбитых орков. И, кстати, в сутки у них потери сотня личного состава, несколько единиц тяжелой техники. И этот личный состав – это были не обычные "мобики", – сообщил Гайдай.

По его словам, это были спецназовцы, "вдвешники". И они убегали, бросив оружие и раненых.

У Белогоровки, рассказал Гайдай, ситуация тяжелая, но стабильная.



"Силы обороны держат оборону. И постоянно отражают все попытки врага продвигаться", – сообщил Гайдай.

Напомним, украинские военные продвигаются вперед в направлении Кременной и Сватового.

Кроме того, сообщалось, что россия собирается повторить масштабное наступление - названы сроки.

Также Politeka.net писала, что момент перед трагедией в Броварах попал на видео.