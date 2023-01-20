По словам женщины, смерть Дэвида Кросби наступила после продолжительной болезни, пишет Variety.

«Хотя его больше нет с нами, его человечность и добрая душа будут продолжать направлять и вдохновлять нас. Его наследие продолжит жить благодаря его легендарной музыке... Нам его будет не хватать», — говорится в заявлении жены Кросби.

Смерть легенды американского рока стала неожиданностью и шоком для его почитателей и подписчиков в Твиттере.

Несмотря на свой почтенный возраст, 81 год, Дэвид Кросби продолжал писать в соцсети. Так, одним из его последних твитов был шутливый комментарий о рае.

Дэвид Кросби родился 14 августа 1941 года в Лос-Анжелесе, в семье известного кинорежиссера, обладателя премии «Оскар» Флойда Кросби, и это во многом определило его первоначальный выбор – юноша посещал занятия в школе актерского мастерства. Однако довольно быстро Дэвид отказался от актерской карьеры в пользу музыки.

Кросби был введен в Зал славы рок-н-ролла дважды: один раз за его работу в The Byrds и один раз за работу с Crosby, Stills & Nash.

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