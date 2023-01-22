В отделении черниговского госпиталя для раненых бойцов отец часами разговаривает с раненым сыном. 64-летний Сергей Шумей уже 5 месяцев находится в госпитале рядом с ним.

Издание Associated Press рассказало историю травмированного воина из Шостки, который после тяжелых операций в Чернигове снова учится фактически заново жить.

Виталий, 34-летний командир зенитно-ракетного комплекса дальнего действия, был ранен в Донбассе. Он никогда не ругал сына за то, что тот решил пойти воевать. Даже сейчас, несмотря на повреждение мозга сына разрывом артиллерийского снаряда, Сергей испытывает гордость, а не жалость.

«Последние 5 месяцев я постоянно был с ним, рядом, рядом, рядом», – говорит Сергей, сам бывший военный в отставке. «Я никуда не выхожу. …за исключением как покурить».

Мужчина был ранен в конце августа на участке фронта на Донбассе, в Авдеевке, примерно в 70 километрах южнее Бахмута. Попавший в его блиндаж снаряд сработал с другими взрывчатками. Из-за взрыва у Виталия сильно травмирован череп. Его травмы были настолько серьезными, что врачи сомневались, придет ли он в себя.

Но сейчас Виталий, кажется, иногда понимает, где он находится. Он моргает глазами и может глотать. Но в значительной степени человек неподвижный. Однако его папа Сергей отказывается сдаваться. «Мы видим определенный прогресс, становимся на ноги. Это мое мнение», – говорит он.

Отец часами проводит у постели Виталия, делится новостями с полей сражений, декламирует тексты из книг и зачитывает сообщения поддержки. Их присылают благодарные украинцы, пишущие Виталию: «Держись за жизнь! Ты нам очень нужен!», «Ты сильный! Ты справишься!».

Сергей говорит, что по щекам Виталия катятся слезы, когда он читает слова благодарности и поддержки от неравнодушных украинцев. Другие признаки улучшения появились в конце декабря, когда Виталий начал шевелить пальцами на ногах, рассказывает Сергей.

А совсем недавно, говорит Сергей, произошел еще один прорыв: Виталий стал отвечать.

Я начал его спрашивать: "Ты знаешь, кто я?", а он ответил: "Папа".

Сейчас Виталий в своей палате один, других пациентов перевели на реабилитацию в другое место. Заботу о сыне Сергей считает своим вкладом в боевые действия.

"Я поставлю его на ноги. Это моя мечта", – говорит мужчина.

Напомним, украинцы просят дать Джонсону Героя Украины: "Поддержал нас в тяжелое время".

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