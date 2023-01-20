Как сообщают местные паблики, взорвался газовый баллон в одном из МАФов, пишет Politeka.net.
В результате вспыхнул пожар – огонь перекинулся на другой киоск.
Сгорели дотла и помещения, и техника, и товар. По предварительной информации, обошлось без потерпевших. Причины огненного ЧП устанавливаются.
Также в сети появились первые кадры с места взрыва и пожара – от киосков остались только куски обугленного металла.
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«Понаставляли, что людям пройти некуда», «Туда им и дорога», «Только захламляли проход»,
«Радит, что люди не пострадали, а эти будки совсем не жалко – питомник крыс и антисанитарии»,
«Не стоит забывать, что люди таким образом зарабатывали себе на жизнь и обеспечивали семьи», «Передел имущества. Все как всегда!», – комментируют пожар киевляне.
Напомним, на видео попал момент обстрела многоквартирного жилого дома – в небо поднялся столб дыма и огня.
Также сообщалось, что министр МВД Денис Монастырский перед авиакатастрофой успел отправить смс.
Кроме того Politeka.net писала, что момент перед трагедией в Броварах попал на видео.