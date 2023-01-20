Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, на днях в Белой Церкви произошло дерзкое нападение на женщину.

«В полицию от медиков поступило сообщение о госпитализации к ним 44-летней потерпевшей с проникающим ножевым ранением в спину. Правоохранителям женщина объяснила, что, возвращаясь с работы домой, между улицами Томиловская и Леваневского, в темноте заметила неизвестного мужчину. Впоследствии потерпевшая ощутила удар в спину», - рассказали в полиции.

Преступник повалил женщину на землю и выбил из ее рук телефон. Приставив нож к горлу, приказал молчать. В этот момент жертва нападения услышала, что где-то неподалеку идут прохожие – это испугало злодея и он скрылся.

«В дальнейшем потерпевшая самостоятельно пришла к своему месту жительства и вызвала скорую медицинскую помощь», - сообщили в полиции.

Правоохранители просят помочь установить личность нападающего.

По словам потерпевшей, его рост 175-180 см; волосы темные, средней длины, был одет в черную длинную куртку с капюшоном и темные брюки.

«Анонимность, в случае необходимости, гарантируем!», - заверили в полиции Киевщины.

Также был сделан фоторобот.

«Хорошо, хоть с женщиной все более менее, а случиться могло что угодно. А ведь мы ходим с детьми по этим улицам. Дай Бог, чтобы его как можно быстрее нашли!»,

«В прошлом году в Борисполе с похожим почерком нападения были»,

«Проверьте все притоны, точки на Томилевской и на Леване там много интересного найдете, а еще интереснее пройтись по посадке .... бегают, роются под деревьями, ищут закладки, а потом стоят ловят приходы - там, кстати, пересечении этих улиц ни нормального освещения, ни безопасности! Полиция новая, а глаза закрывает на тех подонков по старому, которые готовы за дозу или телефон лишить невинного человека жизни» , - комментируют обеспокоенные украинцы новое преступление на Киевщине.

Напомним, молодой украинец поплатился жизнью за свою доброту.

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