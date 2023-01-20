Известный американский киноактер Вилл Смит в Instagram поделился новым роликом, где показал, как создаются спецэффекты в фильмах. Впрочем, внимание пользователей привлекла русскоязычная песня, сопровождавшая ролик. В частности, в видео был использован ремикс на композицию армянского исполнителя Xcho. Артист славится тем, что развивает свое творчество в россии, уплачивая тем самым налоги, которые пойдут в том числе и на поддержку войны в Украине. Исполнитель сотрудничает с французской компанией Believe Music, от 24 февраля, которая не прекратила деятельность в РФ. Xcho также ни разу не высказался против войны в Украине. А Вилл Смит, опубликовав видео с этой песней, продвигает русскоязычное творчество.

В комментариях под видео актеру объяснили, что использовать такие композиции – это спонсировать войну в Украине и убийства украинцев:

"Использование российской музыки – это плата за российские ракеты, убивающие людей в Украине".

"Россия каждый день убивает мирных людей и детей в Украине. Слушать русскую музыку, есть их еду, смотреть их фильмы – это стыд!".

"Эй, Вилл! Русская музыка в вашем видео – это фигня. Пожалуйста, не используйте эту песню, если вы действительно поддерживаете Украину".

Зато видео пришлось по душе россиянам, которые поддерживают войну в Украине, и российским ботам, которые оправдывали агрессию россии. Жители страны-агрессора в комментариях писали оскорбительные вещи украинцам, прославляли рф и использовали российские террористические символы. Впрочем, пользователи и им доступно объяснили ситуацию. Они отметили, что Смит, вероятно, даже не догадывается, что именно за песня играла на видео. Пользователи пристыдили россиян, которые вместо того, чтобы бороться за свободу слова и свои права, нападают на жителей соседней страны.

Напомним, "Папа, а когда закончится война?": Решетник задел за живое миллионы украинцев с детьми.

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