Украинец в Польше чуть не снес ворота одного из предприятий. Мужчина решил сесть за руль после большой дозы алкоголя. Вместе с ним в машине находился несовершеннолетний сын.

Как сообщает ukrayina.pl, в крови украинца, повредившего ворота предприятия, обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Это почти в восемь раз больше допустимой дозы. В Польше она такая же как в Украине — 0,2 промилле. Кроме того, что мужчина был пьян, у него не было водительского удостоверения.

Утром 15 января в полицию поступило сообщение о воровстве на одном из предприятий. На месте правоохранители и владелец имущества следов взлома не обнаружили, но неподалеку полицейские увидели автомобиль Dacia и двоих мужчин рядом. Ими оказались 32-летний украинский и его 16-летний сын. Правоохранители почувствовали, что от отца сильно пахло алкоголем. Муж признался, что сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Объяснил, что не справился с управлением и въехал в ворота.

В отделении полиции тест на содержание алкоголя в крови показал 1,5 промилле. Теперь украинец предстанет перед судом за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. За совершение ДТП и вождение без прав мужчины были оштрафованы на 5 тысяч злотых.

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