Представительница Украины на "Мисс Вселенная 2022" Виктория Апанасенко призналась, что до последнего верила в человечность своей конкурентки из страны-террористки рф Анны Линниковой. Красавица из Чернигова предполагала, что россиянка подойдет к ней и без официоза попросит прощения за действия своей родины, однако, как и стоило ожидать, этого не произошло.

Кроме того, она объяснила вирусное видео, где она отошла от россиянки и рассказала, что тогда произошло в интервью "КП в Украине".

Линникова без зазрений совести пыталась устроить грязные провокации, показав "дружбу" с украинкой перед камерами.

"Я хотела от нее услышать хотя бы тет-а-тет "извини". Извини за то, что делает моя страна, я не поддерживаю войну. А она подошла и единственное, что мне сказала: "Я хочу сделать с тобой friendly-фото, потому что мой оргкомитет сказал, что это было бы классно". Представьте цинизм ситуации. Я не ожидала, что у нее хватит смелости сказать на весь мир, но хотя бы мне она могла сказать. Это была очень странная ситуация", – вспомнила Виктория.

Виктория поделилась, что ситуация была очень странной. Ей не понятно, зачем россиянка Анна Линникова подошла именно к ней, потому что если и забыла лицо представительницы Украины, то должна увидеть сине-желтый цветок на наряде.

"Я не знаю, какая у нее мотивация была в тот момент. Некоторые комментаторы меня осудили, что я повелась непрофессионально как для представительницы "Мисс Вселенная". На видео видно, что я никого не хватала за руку. Россиянка спросила, можно ли здесь стать. Я сказала: нет. Поэтому она стала возле "Мисс Сейшелы", - отметила Виктория Апанасенко.

Апанасенко призналась, что могла вообще уйти. Но решила не создавать скандала перед оргкомитетом и прессой. Попросила поменяться местами с "Мисс Колумбией". Российская сторона разводит слухи, что это было бестактно, будто участницы перестали с ней общаться, но это не так.

Напомним, выход Апанасенко на сцену «Мисс Вселенная-2022» в костюме «Воин света» произвел настоящий фурор.

Также сообщалось, что, несмотря на успех на конкурсе костюмов, украинцы нашли за что критиковать представительницу Украины на "Мисс Вселенная-2022".

Кроме того, Politeka.net писала, что девушкой с гулянки в Куршевеле оказалась "Мисс Украина Вселенная" - как она выглядит.