Штраф за подделку сельскохозяйственной продукции в Украине составит 13 миллионов гривен.

Об этом говорится в принятом законе о фальсификате №3680-д.

Так, согласно информации Семенной Ассоциации Украины, благодаря новому документу законодательство в области защиты прав на сорта растений несколько усовершенствовалось и приблизилось к нормам ЕС.

В частности, штрафы существенно увеличились за фальсификацию маркировки, упаковки и использования торговой марки, что внешне напоминает торговую марку другого производителя.

За такие действия гражданину будет грозить финансовое наказание в размере от одной до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что теперь равно сумме до 6,5 миллиона гривен.

Чиновникам предстоит больший штраф – от пяти до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов вместе с конфискацией фальсификата и оборудования для его выработки.

Помимо существенного роста штрафов, закон также:

разрешил подавать заявки на регистрацию сортов онлайн;

сократил сроки рассмотрения документов;

ввел электронные услуги по получению разрешительных документов по ввозу образцов семян для исследовательских целей;

упростил процедуры ввоза в Украину уже известных сортов семян и посадочного материала;

упростил регистрацию для сортов, уже зарегистрированных в ЕС и США;

предоставил право любому подавать заявку на распространение сорта общественного достояния.

Также сообщалось, что в "Нафтогазе" ответили на серьезные претензии.

Кроме того, Politeka.net писала, что энергетики запустят новую схему, которая облегчит жизнь украинцев.

Ранее глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что атаки на украинскую энергосистему планировались российскими военными совместно с энергетиками.