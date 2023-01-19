В Житомирское райуправление полиции поступило два сообщения от горожан о воровстве при схожих обстоятельствах. В квартиры житомирян постучалась «работница» газовой службы и мать с двумя детьми, которые обокрали доверчивых граждан.

Об этом 19 января сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

«Около 12:40 на спецлинию 102 позвонила по телефону 83-летняя пенсионерка. Она рассказала, что из ее квартиры исчезли 18,5 тысячи гривен и золотые ювелирные изделия. По словам заявительницы, около 2 часов назад к ней в квартиру заходила работница «газовой службы», которая проверяла счетчик. Дружелюбная девушка довольно долго общалась с хозяйкой, а потом ушла», - говорится в сообщении.

В этот же день в полицию обратилась 53-летняя житомирянка с заявлением о краже из квартиры в 5 тысяч гривен. Полицейские выяснили, что в обед в доме была только 11-летняя девочка. Она открыла дверь неизвестной женщине с двумя детьми. Незнакомка попросила у маленькой хозяйки воды для ее мальчика. Девочка впустила визитеров в квартиру.

В обоих случаях незваные гости будто и были на виду у жильцов квартир и никуда не отлучались. Однако ни пенсионерка, ни школьница не захлопнули за ними дверь. Полицейские считают, что вместе с этими посетителями могли быть сообщники, которые и заходили вслед и находили деньги и ценности, пока все были заняты.

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