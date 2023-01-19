Как сообщает Politeka.net, бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" сообщили о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн грн.

«Следствие установило, что глава компании (2014-2021 гг.) в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент 10 млн долл. США) за экстраординарные достижения. Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг», - сообщили в НАБУ.

Сумма существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат (37,48 млн грн).

Кроме того, за те же достижения экс-руководителю компании выплатили премию и в 2017 году в 12,49 млн грн.

По данным следствия, в течение 2018 года подозреваемому незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).

Напомним, в этот период главой НАК был Андрей Коболев.

«Сначала дали возможность украсть, поделиться, а спустя некоторое время прозрели! Это что, впервые? Все, как обычно, ничего не меняется. Наверное, еще подождут, пока не перетащат все за границу и сами драпанут, а потом начнут расследовать и искать по всему миру…»,

«И какие же эти достижения нужно иметь в работе, чтобы по закону получать премию в 36 окладов? Так это же, видимо, такая норма существует не только для Нафтогаза Украины, но и для других государственных предприятий, организаций и компаний»,

«Это только теперь прозрели и стали подозревать его в хищении такой большой суммы денег, где вы раньше были? Все все знали и молчали, считали что он сделал правильно, когда он обворовывал народ, то где вы были, пенсии людям бросили по пару гривней, а Нафтогаз купался в деньгах, премиях вы только сейчас проснулись, он уже давно в Америке – и доставайте его оттуда, имеет американский паспорт»,

"Кто будет наказывать? Обнаглели полностью. Как так можно?",

«Вот куда идут средства, которые можно было бы направить на пенсии и зарплаты людям, а не вымогателям от провластных структур. А сколько еще таких в Украине, кто не заслуженно присвоил народные богатства и наживается – это не люди, а циничные, алчные существа!» , – комментируют скандал возмущенные украинцы.

Напомним, газа нет, а счета с долгами приходят – "Нафтогазу" пожаловались на несправедливость.

Также сообщалось, что в "Нафтогазе" рассказали, как платить за газ меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.