Британец Пол Огилви приехал в Украину 18 марта и все для того, чтобы защищать свободу.

Как сообщает Общественное , долгое время он мог свободно общаться на своем родном языке, ведь в его подразделении большинство были иностранцами. Но в сентябре военному пришлось покинуть собратьев из-за ранений и отправиться на долгую реабилитацию в Тернополе.

Там он узнал, что его подразделение понесло потери, и сейчас в нем осталось не так много людей, которые могут с ним поладить английским.

Конечно, потеря собратьев отразилась на эмоциональном состоянии мужчины, но не сломила его дух. Кроме того, отнюдь не изменило его желание стоять на защите Украины и всего цивилизованного мира. Потому и решение было простое — изучать украинский.

"Я изучаю украинский, потому что собираюсь вернуться в свое подразделение ... Так я буду более эффективен в выполнении боевых задач", - говорит он.

Десять лет назад Пол уже начинал свое знакомство с украинским. Почему и как — не рассказывает, но благодаря этому уже начинает быстро овладевать языком.

Кроме того, практики сейчас в среде достаточно. Волонтеры, когда узнали о желании мужчины изучать язык, начали искать в соцсетях преподавателя.

Потому преподаватель нашелся быстро. А точнее – преподавательница.

Вера Грабчук когда-то жила в США и хорошо знает родной язык Пола. Ее родной язык, конечно, украинский. Поэтому без сомнений девушка согласилась бесплатно помочь британцу быстро овладеть своей соловьиной.

Мужчина уже знает алфавит, умеет считать и имеет определенную словарную базу, поэтому обучение продвигается хорошо. Вера убеждена, что скоро Полу удастся говорить даже целыми предложениями и использовать правильные падежи.

"Я восхищен украинцами, я хочу говорить на том языке, на котором говорят украинцы", — объясняет Пол.