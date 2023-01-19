В Украине введена всеобщая мобилизация и военное положение из-за полномасштабной войны с россией. По этой причине военнообязанным мужчинам запрещается покидать территорию Украины, а учитывая постановление Кабмина №1487, тем, кто успел уехать до 24 февраля 2022 года, необходимо вернуться назад.

Об этом рассказал юрист горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военным положением, Евгений Промский, пишет Обозреватель. Эксперт объяснил, кто должен разработать процедуру взятия на воинский учет тех, кто уехал за границу, и когда стоит ее ждать.

В декабре 2022 года Кабинет министров утвердил изменения в воинском учете нашей страны, приняв нововведения в виде постановления № 1487. Оно гласит, что военнообязанные лица мужского пола обязаны вернуться на территорию Украины и подать свои документы в территориальные центры комплектации.

"Постановлением Кабмина № 1487 утверждается, что, учитывая 5-ю часть статьи 33 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", министерствам необходимо провести пересмотр и приведение своих нормативно-правовых актов в соответствие с этим постановлением в течении 6 месяцев", – заявил Промский.

Таким образом, по словам эксперта, оформление на воинский учет мужчин, выехавших за границу, начнется с 5 мая 2023 года.

Отметим, в период действия военного положения в Украине за границу может выезжать несколько категорий мужчин. Среди них – те, у кого трое детей, кто едет в командировку на спортивные соревнования и культурные мероприятия, а также водители, которые везут важный для государства груз.

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