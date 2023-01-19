Оргкомитет всемирного конкурса красоты "Мисс Вселенная" специально не дал слово в финале представительнице от Украины, чтобы она ничего не сказала о войне. Об этом Виктория Апанасенко рассказала после конкурса в интервью изданию kp.ua.

По словам Виктории, в эфире конкурса упоминали о событиях в Украине, однако, тема о том, кто на кого напал, не прозвучала ни разу. Эту тему старались деликатно обойти. При этом, как отметила модель, к российской представительнице на конкурсе относились хорошо, потому что "это не она запускает ракеты".

"Фраза о том, что россия напала на Украину, на сцене конкурса не прозвучала ни разу. У меня было полуторачасовое интервью, но взяли только маленький кусок о волонтерстве. Кроме того, мне вручили одну из четырех специальных наград – Spirit of Carnival Award. Других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а меня – нет. Со мной записали видео за день до финала. Я думала, что это вообще тестовое видео, и его потом показали в трансляции. Но микрофон мне не дали. Не дали даже 20 секунд", - рассказала Апанасенко.

Девушка отметила, что ей очень больно и неприятно, что не дали рассказать правду. При этом россиянка вообще ничего не говорила о войне. "Ничего. Никакого вопроса к ней не было об агрессии ее страны. Ни одного", – рассказала Виктория Апанасенко.

Напомним, "Папа, а когда закончится война?": Решетник задел за живое миллионы украинцев с детьми.

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