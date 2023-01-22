Видео прощания маленького мальчика со своим отцом, украинским защитником Олегом Силюком, которому нужно возвращаться на фронт, тронуло украинцев.

В ролике можно увидеть, как ребенок не хочет отпускать отца на фронт и нежно обнимает его, лежа в постели. Сам отец сдерживает слезы.

Сколько боли в глазах папы», «Нельзя без слез смотреть, пусть Господь оберегает всех пап, сыновей в том аду», «Боже, как больно это видеть и чувствовать», «Без слез невозможно смотреть, вернись живым и целым, герою» , «Я плачу, как же это больно», «Трудно деткам, тяжело еще больше папе, маме на душе», — пишут в комментариях к ролику.

Напомним, во Львове родные сестры одновременно родили двоих детей. У рожениц одновременно отошли воды и родились малыши.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова. Семейные роды произошли к Рождеству.

На Рождество у 25-летней Анны и 20-летней Антонины одновременно отошли воды. Через несколько часов на свет появились дети.

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