Как сообщается, инцидент произошел в Смоленской области.

Ученик сорвал урок и учительница попросила его покинуть класс. Однако вместо этого парень под гогот одноклассников вытолкал учительницу за дверь.

На видео видно, что поведение ученика буквально вызвало восторг у его товарищей.

«Российские духовность и скрепы», «Великая культура?», «Сразу видно: будущий президент!», «Традиционные ценности в действии», «Как это теперь у них называется- а, патриотическое воспитание! За что боролись, на то и напоролись...»,

«Прекрасная россия будущего», «Готовый мобик!», «Паренек ведет себя прямо как Россия на международной арене. Настоящий патриот. Горжусь»,

«Патриотическое воспитание», - обсуждают пользователи соцсетей в комментариях.

В Смоленской области школьник силой выгнал учителя из класса



Ученик сорвал урок, и учительница попросила его покинуть класс. Вместо этого он вытолкал женщину за дверь.#школа #ученик #учитель pic.twitter.com/EjDzaYqEQC — @kpru (@kpru) January 18, 2023

Некоторые предположили, что инцидент произошел на одном из уроков патриотического воспитания, которые были введены в школах рф с сентября 2022-го года, то есть после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Напомним, россияне осбтреляли жилой дом в Бахмуте - в небо поднялся столб дыма и огня.

Также появились подробности нового точного удара ВСУ по позициям врага.

Кроме того, Politeka.net писала, что жительница дома в Днепре опубликовала фото, на котором запечатлены ее муж и соседи, убитые российкой ракетой.