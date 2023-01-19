Как сообщается, инцидент произошел в Смоленской области.
Ученик сорвал урок и учительница попросила его покинуть класс. Однако вместо этого парень под гогот одноклассников вытолкал учительницу за дверь.
На видео видно, что поведение ученика буквально вызвало восторг у его товарищей.
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«Прекрасная россия будущего», «Готовый мобик!», «Паренек ведет себя прямо как Россия на международной арене. Настоящий патриот. Горжусь»,
«Патриотическое воспитание», - обсуждают пользователи соцсетей в комментариях.
Некоторые предположили, что инцидент произошел на одном из уроков патриотического воспитания, которые были введены в школах рф с сентября 2022-го года, то есть после полномасштабного вторжения россии в Украину.
Напомним, россияне осбтреляли жилой дом в Бахмуте - в небо поднялся столб дыма и огня.
Также появились подробности нового точного удара ВСУ по позициям врага.
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