Украинцы массово сообщают о домах и целых улицы, на которых никогда не выключается свет, ни в рамках аварийных отключений, ни стабилизационных.

Так, один из жителей Киева поинтересовался, почему всегда есть свет на улице Генерала Матыкина.

"Там нет никакой критической инфраструктуры. Или там Боги живут?", - спросил мужчина.

В ДТЭК отреагировали на жалобу.

«При составлении списков адресов для отключения учитываются конфигурация питающих улицы и районы электросетей, их мощность потребления и наличие критических объектов социальной инфраструктуры. К примеру, если от подстанций и линий заживлены также больницы – отключение по таким адресам не производится. Такова конфигурация самой системы распределения (энергетическая инфраструктура города). Вам остается дождаться, когда восстановят именно вашу ветку», - заявили в ДТЭК.

Также энергетики объяснили, что ветки бывают разными по длине и подключению.

«Поэтому вероятность отключения Вашего дома больше, чем других. Например, объект критической инфраструктуры может находиться вдали от вашего дома (возможно Вы даже не догадываетесь о нем), мы имеем в виду маленькие предприятия, которые вообще не известны никому, однако они достаточно важны для населения (небольшая детская поликлиника). Именно поэтому мы не отключаем их. Приносим извинения за неудобства», – рассказали в ДТЭК.

Напомним, ранее стало известно, что три облэнерго в Украине оштрафованы за несоблюдение графиков отключений света - "Винницаоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Волыньоблэнерго".

В этих трех областях, по результатам проверки НКРЭКа, графики были составлены неравномерно, а потребители не были должным образом информированы об отключении света.

Напомним, в Украине начат бесплатный обмен старых лампочек на светодиодные: где и какие документы нужно иметь.

Обменять старые лампы на светодиодные можно совершенно бесплатно.

Кроме того, Politeka.net писала, что из- за жалоб украинцев лишат электроэнергии целые дома, подробности.