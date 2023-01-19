Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, специалистами проводится секвенирование — это когда раскладывается геном вируса и исследуется, какой именно штамм циркулирует по Украине.

«Хочу сказать, что в Украине сегодня новые виды штаммов коронавируса не зафиксированы, он у нас не циркулирует. Это мы можем официально заявить, судя по тому биологическому материалу, который поступал на исследование циркуляции – этот штамм не обнаружен», — подчеркнул Ляшко.

Министр также подчеркнул, что выяснить, насколько новый штамм COVID-19 агрессивен, можно будет со временем благодаря статистике по другим странам, а также анализируя случаи, которые появятся в Украине.

Что касается ситуации с коронаврусом в Украине сегодня, то министр сообщил, что количество госпитализированных в больницы с COVID-19 в среднем колеблется на уровне 3,5 тыс.

«Тех, кто одновременно находится в больницах. Из них небольшое количество на кислородной терапии. Это свидетельствует о том, что и вакцины работают, и система продолжает реагировать соответственно», - заявил Ляшко.

Добавим, ранее в Минздраве сообщали, что преобладающий штамм коронавируса, который сейчас фиксируется в Украине – это Омикрон и восемь его разновидностей.

«В то же время штамм, который сейчас циркулирует, не приводит к заполнению учреждений здравоохранения. Мы отслеживаем количество госпитализированных и выписанных, а также количество пациентов, находящихся в больницах на кислородной терапии. Поэтому на сегодняшний день у нас ситуация контролируемая - мы имеем заполнение не более 5% коек, отведенных для этой терапии. Все спокойно, однако второй основной пик в сезоне гриппа, ОРВИ и Covid, бывший в прошлые годы, показывает, что волна приходится на середину февраля. Поэтому мы не расслабляемся", - рассказывал Ляшко в эфире Украинского радио.

Между тем, в Китае растет смертность от коронавируса после отказа от политики нулевого COVID.

По состоянию на 14 января, около 60 000 человек скончались в Китае от COVID-19 с того момента, как страна отказалась от политики нулевого COVID на фоне протестов.

Напомним, в Украину ворвался опасный грипп – что нужно знать.

Также сообщалось, что врача осудили за выдачу фейковых разрешений не носить маску.

Кроме того, Politeka.net писала, что врач с сообщником придумали, как наживаться на мужчинах.