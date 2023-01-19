В Киеве произошел языковой скандал – одного из столичных работодателей обвинили в отмене собеседования с соискателем работы из-за его желания общаться на украинском языке.

Увидев заитересовавшую ее вакансию, девушка отправила потенциальному работодателю свое резюме, пишет 24 канал.

Также она указала свое требование: «И если вас заинтересовало мое резюме, пожалуйста, отвечайте на него только на украинском или английском языках".

Также она указала, что «сотрудничать с компаниями, которые не умеют вести коммуникацию государственным языком» она не будет.

Вскоре девушка получила ответ, который ее удивил: «Юлия, мы вынуждены отменить собеседование на сегодня, ведь у нас в компании много русскоязычных сотрудников и руководителей. А у вас есть пожелания в резюме только на украинском или английском языке».

Когда скандал начали обсуждать уже в Сети, в компании заявили о недоразумении. Там указали, что компания многоязычна, и многие общаются на украинском, русском и даже болгарском языках, но украинский понимают и используют все, независимо от того, какой язык больше употребляют.

«Но это ни в коем случае не говорит о нашем пренебрежительном отношении к государственному языку!», - заверили в компании.

Говоря о причине отмены собеседования, компания заявила, что ее причиной стала категоричная позиция соискательницы.

«Решение об отмене было принято только исходя из этих соображений. Но ни в коем случае не из-за причины украиноязычности кандидата или русскоязычности части наших сотрудников», - цитируют СМИ представителей компании, в которой также подчеркнули, что «были, есть и будем проукраинской».

Комментируя скандал, пользователи соцсетей предлагают вводить штрафы.

«Ну, так из всех утюгов же кричат быть толерантными... Только не к украинскому языку. Я не удивлена, украинский язык в Украине, это фигня», «Эти «русскоговорящие» забыли, в какой стране живут», «Штрафы надо вводить, и не маленькие», «Ого, так не только Донбасс и Крым, еще и Киев нужно будет освобождать от оккупантов».

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