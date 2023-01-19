Легендарный актер и певец очень тяжело переживал уход из жизни своей жены, которой не стало год назад.

Напомним, советский и грузинский певец, автор песен и киноактер скончался в возрасте 84 лет 15 января. Сообщалось, что в последние годы Кикабидзе боролся с болезнью.

По словам российского актера Стаса Садальского, Кикабидзе предчуствовал свою смерть.

"Жена Ирина умерла год назад, осенью 2021 года. Буба очень тяжело переживал ее уход, на мое поздравление с Новым годом сказал: "Не надо поздравлять, меня уже нет, я умираю", - вспомнил Садальский.

Также напомним, что Кикабидзе был большим другом Украины и, кроме всего прочего, все деньги, собранные на юбилейном концерте в Батуми в честь своего 84-летия, передал в помощь Вооруженным силам Украины.

Даже находясь на больничной койке, Буба Кикабидзе продолжал петь. Уникальные кадры из клиники появились в Сети.

Многие украинцы в комментариях выражают восхищение любимым певцом и приносят семье Кикабидзе соболезнования.

«Царство небесное и вечная память, наш дорогой друг, наш Маэстро, Человек - легенда, с большой буквы, непревзойденный актер, красавец-Грузин, который всегда поддерживал, Украину, любил и помогал! Светлая память о Вас всегда останется в наших сердцах! ВИВАТ! ВИВАТ! ВИВАТ! НАШ КУМИР!»,

«Спасибо, что вы были......, некоторое время и я слышал ваши песни, слышал Вас», «Светлая память царство небесное, наш Маэстро, Человек-легенда, добрый друг Украины. Соболезнование родным»,

«Мы судим о нации по отдельным представителям этого народа, поклон Вам народу Грузии за такого Гражданина. Если останусь живым, после войны обязательно посещу могилу Бубы и товарища, который живет в Тбилиси», «Жаль, что такой Человек с большим сердцем ушел от нас!».

По завещанию Кикабидзе будет похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилами матери и жены.

На панихиде гроб артиста покрыли двумя флагами – грузинским и украинским.

Прощание пройдет сегодня, 19 января, в Большом концертном зале тбилисской филармонии.

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