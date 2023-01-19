Как сообщает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей Киевской области, вечером 17 января в Белой Церкви 34-летний водитель "Mitsubishi" переехал зеленую зону, разделявшую проезжие части.
Затем водитель выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другой легковушкой "Honda". За ее рулем находился 40-летний местный житель.
«В автомобиле находилась 32-летняя беременная женщина, которую с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Согласно начальному диагнозу врачей – водитель "Mitsubishi" находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в полиции.
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Дополнительно у него были отобраны другие образцы для исследования.
Водитель был задержан. В настоящее время принимается решение о помещении его в изолятор временного содержания.
Мужчине грозит до 8 лет за решеткой.
Напомним, возле Львова столкнулись грузовик и переполненная маршрутка, кадры с места ДТП.
Также сообщалось, что автомобиль на полном ходу врезался в газовый пункт – кадры последствий ДТП.
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