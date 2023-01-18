Во Львове родные сестры одновременно родили двоих детей. У рожениц одновременно отошли воды и родились малыши.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова. Семейные роды произошли на Рождество.

На Рождество у 25-летней Анны и 20-летней Антонины одновременно отошли воды. Через несколько часов на свет появились детпопи.

У старшей сестры родилась девочка весом 3 070 граммов и ростом 53 сантиметров. У младшей сестры родился мальчик, который весил 3 060 граммов и ростом 52 сантиметра.

Напомним, украинские семьи с детьми смогут получать ежемесячные выплаты в 2023 году.

Эти средства будут выплачиваться тем, кто имеет по меньшей мере троих детей. Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

Как отмечается, помощь семьям с детьми выплачивают до тех пор, пока ребенок не достигнет шести лет. Помощь многодетным семьям правительство ввело с 1 апреля 2019 года. С этого времени родители начали получать ежемесячное пособие в размере 2,1 тыс. грн.

Напомним, украинцев ошеломили масштабы хищения продуктов для ВСУ.

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