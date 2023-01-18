В Черкассах проходит судебное разбирательство по делу четырех врачей медучреждений, из-за небрежного выполнения профессиональных обязанностей которых умерла депутат Елена Шевченко.

Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской прокуратуры.

"Прошли только подготовительное заседание, сейчас идет разбирательство по сути, запланировано начать исследовать доказательства", - отметила прокуратура Богдана Кулик.

Напомним, что Елена Шевченко скончалась 18 января 2021 года в возрасте 37 лет. По этому делу было открыто два уголовных производства. По этому делу было открыто два уголовных производства. Прокуратура инициировала отстранение от должности четырех врачей, которые ненадлежаще выполнили свои профессиональные обязанности.

По данным следствия, подозреваемые во время проведения оперативного лечения черкащанки допустили осложнения, поэтому Елена умерла в реанимационном отделении областной больницы.

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