В среду, 18 января, в Днепре прощаются с Максимом и Наталией Швец – родителями девушки, фото которой на развалинах разрушенной ракетой многоэтажки облетело все мировые СМИ.

Супруги погибли в результате российской атаки 14 января.

Фото с похорон мужчины и женщины опубликовало "Общественное Днепр". Их удалось извлечь из-под завалов дома только 16 января, рассказала ранее их дочь, Анастасия Швец.

"Главным для меня было, чтобы нашли родителей. Мне было безразлично, что будет со мной. Но они, к сожалению, не уцелели. Их сегодня достали из-под обломков", – отметила девушка, пробывшая под завалами более часа.

23-летняя Настя Швец была в своей комнате, когда российская ракета прилетела в их многоэтажку. Ее мама Наталья и папа Максим находились на кухне.

Судя по странице Натали Швец, мамы пострадавшей девушки, она выпекала торты, пирожные, кексы на заказ. В последнее время готовила своими руками закуски к пиву. А также была волонтером в кошачьем приюте. В доме у них тоже жили кошки. Но главным местом ее работы было одно из отделений ПриватБанка.

Напомним, Тимур и Каролина в одно мгновение потеряли своих родителей - семья только летом переехала в Днепр из Никополя, спасаясь от обстрелов.

Также сообщалось, что мошенники взялись за девушку, чудом выжившую после попадания ракеты в Днепре.

Россияне выпустили ракету по многоэтажке в Днепре 14 января днем, когда многие были дома.