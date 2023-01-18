В настоящее время в Бахмуте остается около 8700 мирных жителей. В Соледаре — около 500. И там, и там ведутся ожесточенные бои. Сейчас в Соледаре, пожалуй, погорячее.

Об этом сообщила журналистка Общественного Радио Янина Львутина.

"Люди в Соледаре остаются такие, которые не выедут ни при каких условиях. Там кстати очень много детей. Больше, чем где-либо по линии фронта. В каждом подвале есть один-два ребенка. Мы видели и крошечных детей по два-три. Такого мы даже в Бахмуте не видели, даже при том, что население там в 2 раза больше, такой ситуации с детьми там нет.

Волонтеры постоянно уговаривают местных уезжать. А они не согласны. «Почему мы должны уезжать, если мы на своей земле». Так говорят. Они решают оставаться и просто посиживать по подвалам. С детьми. Едят они то, что привозят волонтеры. Некоторые люди считают, что волонтеры им обязаны. Это досадный факт, но он есть. Иногда у людей даже есть наглость заказывать волонтерами что бы они хотели, чтобы им привезли. Они считают, что они герои, которые остаются в своем городе, несмотря ни на что. Выживают только благодаря волонтерам, которые подвергают себя опасности, чтобы привезти им пищу.

В Соледаре много изменников. Люди зарабатывают на том, что сдают позиции ВСУ по 1000 гривен. В Бахмуте тоже такое есть. Это корректировщики, которых очень тяжело поймать. Обычные люди. Их ловят. Но они все удаляют, хоронят. Задержать не за что. Это на их совести. Конечно, это частные случаи. В основном, люди имеют проукраинскую позицию", - рассказала журналистка.

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