Согласно предварительным данным, во время падения он задел детское заведение, а затем кувырком полетел в направлении многоэтажки, где и остановился.

В результате падения вблизи детского сада вспыхнул пожар. На месте работают полиция, спасатели, сообщается о прибытии машин скорой помощи.

В результате вблизи детского сада вспыхнул пожар..

«Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные», - сообщил глава КМВА Алексей Кулеба.

Очевидцы с многоэтажек рядом сообщают, что вокруг будто выжжена земля. К сожалению, говорят они, есть жертвы.

Также в сети появились кадры с места трагедии.

Предварительно известно о пяти раненых, также есть погибшие, сообщила представитель полиции Киевщины Прянишникова.

Тем временем в Офисе президента сообщили, что количество сообщений о пострадавших увеличивается.

ОБНОВЛЕНО: В Броварском отделении полиции сообщили, что известно о 3 погибших и 5 пострадавших.

Напомним, ЧП произошло утром 18 января. Сначала сообщалось, что, возможно, упал БПЛА, но местные жители рассказывали, что перед взрывом слышали звук именно вертолета.