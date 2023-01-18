Согласно предварительным данным, во время падения он задел детское заведение, а затем кувырком полетел в направлении многоэтажки, где и остановился.
В результате падения вблизи детского сада вспыхнул пожар. На месте работают полиция, спасатели, сообщается о прибытии машин скорой помощи.
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В результате вблизи детского сада вспыхнул пожар..
«Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения. На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные», - сообщил глава КМВА Алексей Кулеба.
Очевидцы с многоэтажек рядом сообщают, что вокруг будто выжжена земля. К сожалению, говорят они, есть жертвы.
Также в сети появились кадры с места трагедии.
Предварительно известно о пяти раненых, также есть погибшие, сообщила представитель полиции Киевщины Прянишникова.
Тем временем в Офисе президента сообщили, что количество сообщений о пострадавших увеличивается.
ОБНОВЛЕНО: В Броварском отделении полиции сообщили, что известно о 3 погибших и 5 пострадавших.
Напомним, ЧП произошло утром 18 января. Сначала сообщалось, что, возможно, упал БПЛА, но местные жители рассказывали, что перед взрывом слышали звук именно вертолета.