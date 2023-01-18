Произошло падение вертолета, пишет Politeka.net.
«По словам очевидцев, в Броварах произошло падение вертолета. Ждем официальную информацию и выясняем обстоятельства», - сообщается в одном из пабликов Киевщины.
«Люди, действительно было падение вертолета. Возле Сильпо было хорошо слышен двигатель, а затем глухой звук. И без новостей было понятно, что что-то упало, потому что после удара звук вертолета исчез», - пишет одна из жительниц Броваров.
На месте ЧП пылает пожар, вокруг все затянуто дымом, слышны крики. По неподтвержденным данным, в здании могли находиться дети.
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Все спецслужбы уже на месте. По предварительным данным, есть погибшие.
Тем временем в Офисе президента подтвердили ЧП: "Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах".
В свою очередь пресс-секретарь полиции Киевщины Прянишникова сообщила, что вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар.