В Броварах Киевской области огненное ЧП, местные сообщают, что горит детский сад.

Произошло падение вертолета, пишет Politeka.net.

«По словам очевидцев, в Броварах произошло падение вертолета. Ждем официальную информацию и выясняем обстоятельства», - сообщается в одном из пабликов Киевщины.

«Люди, действительно было падение вертолета. Возле Сильпо было хорошо слышен двигатель, а затем глухой звук. И без новостей было понятно, что что-то упало, потому что после удара звук вертолета исчез», - пишет одна из жительниц Броваров.

На месте ЧП пылает пожар, вокруг все затянуто дымом, слышны крики. По неподтвержденным данным, в здании могли находиться дети.

Все спецслужбы уже на месте. По предварительным данным, есть погибшие.

Тем временем в Офисе президента подтвердили ЧП: "Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о пострадавших и обстоятельствах".

В свою очередь пресс-секретарь полиции Киевщины Прянишникова сообщила, что вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар.