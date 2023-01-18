Во время церемонии прощания с известной российской актрисой Инной Чуриковой произошел инцидент, которые многие расценили, как дурной знак.

Кадры произошедшего быстро разлетелись по сети, пишет Politeka.net.

На них можно увидеть, как председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая, к слову, родилась в Хмельницкой области, ставит цветы в вазу рядом с гробом актрисы. Однако цветы тут же падают на пол.

На прощании с Инной Чуриковой Валентина Матвиенко уронила цветы, стоявшие рядом с гробом актрисы.

Это плохой знак. pic.twitter.com/h9SC3IOROq — Serg Wысоцкий (@SergAibertich) January 17, 2023

Пользователи соцсетей вспомнили инцидент, который произошел с президентом-беглецом Виктором Януковичем, на которого упал венок, и сошлись во мнении, что произошедшее с Матвиенко – плохой знак.

«Не взяла цветы Чурикова», «По-моему, она поймала букет. Следующая...», «Душа Чуриковой не приняла цветы», «Не приняла великая Чурикова сатанинского букета», «Следующая», «Матвиенко дали понять, что её букет Великой актрисе не нужен», «Это Инна Чурикова их оттолкнула», - пишут пользователи соцсетей.

Напомним, Народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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