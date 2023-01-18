Как рассказали в полиции, 14 января на линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что в доме в Вольнянске он обнаружил своего 31-летнего пасынка без признаков жизни.

Прибыв на место трагедии, правоохранители осмотрели тело и обнаружили ножевые ранения.

Как оказалось, парень жил сам, но в начале зимы он пожалел бездомного и пригласил жить к себе в дом.

Трагедия разыгралась 7 января – тогда мужчины употребляли алкоголь, между ними возник конфликт, в ходе которого квартирант схватил нож и ударил хозяина дома около 40 раз.

Сразу после преступления убийца скрылся, но менее чем за сутки жители села Матвеевка Запорожского района сообщили оперативникам о незнакомце, который внешне подпадал под ориентировку.

В настоящее время под процессуальным руководством Запорожской окружной прокуратуры фигуранту поставлено в известность о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

«Земля пухом Денису», «Ужас, что творится», «Какая-то животинка пацана загубила. Земля тебе пухом друг!», «Вот же бывают твари», - пишут ошеломленные убийством парня украинцы.

Напомним, в Луцке в квартире обнаружили тела супругов.

Ранее стало известно об ужасном преступлении, которое произошло в Киевской области – сын убил мать.

Кроме того, сообщалось о неожиданном финале поисков пропавшей во время прогулки женщины.