Появилась обновленная официальная информация о дорожно-транспортном происшествии вблизи Гамалеевки, что на Львовщине.

Вечером, 17 января, на трассе Киев-Чоп случилось дорожно-транспортное происшествие. В селе Гамалеевка, что вблизи Львова произошло столкновение пригородного автобуса № 222 "Автостанция №2 – с. Акимов" и грузовика. Об этом сообщает Варта1.

Как сообщили во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, в результате аварии госпитализировали около 30 людей, пять из них в тяжелом состоянии.

По данным телеграмм-канала "Львів 24/7" в результате столкновения грузовика с рейсовым автобусом номер 222, пострадали 36 человек, среди них – дети. В больницы Первого медобъединения Львова доставили пострадавших. В больнице Святого Пантелеймона находится 25 пациентов: 10 привезли каретами скорых, 15 – самообращение. А в больницу Святого Луки катерами скорой помощи привезли 8 пациентов. Больница Святого Николая приняла после ДТП 3 детей.

По данным патрульной полиции Львовской области, частично перекрыто движение из-за масштабного ДТП с пострадавшими. Патрульные обеспечивают реверсное движение.

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