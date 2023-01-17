Максим Галкин не удержался и пошутил над бывшим мужем своей супруги, который, как известно, поддерживает так называемую «спецоперацию» против Украины.

Сделал это Галкин деликатно, не упоминая имени, но при этом, подбирая слова таким образом, чтобы сомнений о том, о ком идет речь не оставалось.

Во время своего выступления Галкин, комментируя слухи о своей ориентации, заявил:

«Конечно, жена настолько старше. Мужики просто не понимают насколько это классно, что жена настолько старше. Алла никогда не упрекнет меня в том, что я сгубил ее молодость. Это сделали другие люди. И некоторые из них до сих пор живы, и у них еще торчат перья».

Также комик, который осуждает российскую агрессию, манерно прошелся по сцене, изображая явно Бедросовича.

Раньше Галкин отреагировал на удар российской ракеты по жилому дому в Днепре.

«Днепр… Невыносимо… Невозможно», - написал Галкин в своем Инстаграме, опубликовав иллюстрацию, на которой изображены руины многоквартирного дома, под которыми погибли десятки людей.

Напомним, тела 15 погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре остаются неидентифицированными. Без вести пропавшими числятся 20 человек, из них четверо — дети, сообщили в Нацполиции.

Пятеро детей остались сиротами. Трех из них будут опекать родственники. Два ребенка – на попечении государства, поскольку не имеют близких, которые могли бы о них позаботиться.

Ранее стало известно, что жертвами атаки стали 44 человека.

Среди погибших – молодые супруги, которые ждали рождения ребенка.

Также напомним, что россияне придумали новую месть Галкину.

Также сообщалось, что Галкин предподал впечатляющий урок Олег Газманову и Меладзе.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне начали менять свое отношение к Галкину, который поддержал Украину.