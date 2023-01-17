Сделал это Галкин деликатно, не упоминая имени, но при этом, подбирая слова таким образом, чтобы сомнений о том, о ком идет речь не оставалось.
Во время своего выступления Галкин, комментируя слухи о своей ориентации, заявил:
«Конечно, жена настолько старше. Мужики просто не понимают насколько это классно, что жена настолько старше. Алла никогда не упрекнет меня в том, что я сгубил ее молодость. Это сделали другие люди. И некоторые из них до сих пор живы, и у них еще торчат перья».
Также комик, который осуждает российскую агрессию, манерно прошелся по сцене, изображая явно Бедросовича.
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Раньше Галкин отреагировал на удар российской ракеты по жилому дому в Днепре.
«Днепр… Невыносимо… Невозможно», - написал Галкин в своем Инстаграме, опубликовав иллюстрацию, на которой изображены руины многоквартирного дома, под которыми погибли десятки людей.
Напомним, тела 15 погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре остаются неидентифицированными. Без вести пропавшими числятся 20 человек, из них четверо — дети, сообщили в Нацполиции.
Пятеро детей остались сиротами. Трех из них будут опекать родственники. Два ребенка – на попечении государства, поскольку не имеют близких, которые могли бы о них позаботиться.
Ранее стало известно, что жертвами атаки стали 44 человека.
Среди погибших – молодые супруги, которые ждали рождения ребенка.
Также напомним, что россияне придумали новую месть Галкину.
Также сообщалось, что Галкин предподал впечатляющий урок Олег Газманову и Меладзе.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне начали менять свое отношение к Галкину, который поддержал Украину.