Российский актер Станислав Садальский прилетел в Грузию, чтобы проститься с Вахтангом Кикабидзе.

Панихида по артисту проходит в Тбилиси. Затем будет прощание с Кикакбидзе в Тбилисской филармонии, в четверг состоятся похороны.

Артиста похоронят рядом с его женой, которая умерла осенью 2021 года, и матерью.

Садальский вспомнил последние слова Кикабидзе. По словам актера, Вахтанг Константинович предчувствовал свою приближающуюся кончину и в новогоднюю ночь был как никогда печален.

"Жена Ирина умерла год назад, осенью 2021. Буба очень тяжело переживал ее уход, на мое поздравление с Новым годом сказал – "не надо поздравлять, меня уже нет, я умираю", - написал Садальский в Instagram.

Это было последнее, что он услышал от Кикабидзе за пару недель до его смерти.

Напомним, грузинский киноактёр, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссёр, автор песен Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет.

Вахтанг Кикабидзе неоднократно с 2014 выражал поддержку народу Украины в борьбе против российского агрессора. Артист прервал с оккупантами все отношения, отменил все концерты в россии и с тех пор ни разу не ездил в страну-агрессор.

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