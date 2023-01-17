Правоохранители занялись поиском женщины после того, как к ним обратились несколько человек.
Мошенница уверяла пенсионеров, что их родственники якобы попали в больницу и нужны деньги на лечение, сама она представлялась врачом.
Сообщается, что аферистку из Киева уже задержали, сообщает полиция Черниговской области.
"Женщина работала по схеме "Ваш родственник попал в ДТП" и выманивала деньги у пенсионеров якобы для спасения пострадавших родственников", – говорится в сообщении.
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Злоумышленнице грозит до трех лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что мошенник придумал схему, при помощи которой обманывал беженцев из зоны боевых действий.
Правоохранители Полтавской области задержали 18-летнего парня из Кременчуга, который обманывал беженцев из зоны боевых действий. Молодой человек опубликовывал в Telegram и на платформе OLX фейковые объявления о сдаче в аренду квартир во Львовской области. Для этого мошенник находил фотографии чужих домов в Интернете.
"Услугами фигуранта пользовались люди, бежавшие от войны из Киева, Харькова и Чернигова. После получения предоплаты на банковскую карту, парень удалял свой аккаунт из социальных сетей", - отмечается в прокуратуре.
На текущий момент правонарушителю объявлено подозрение в мошенничестве (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном разбирательстве продолжается, отмечают в прокуратуре.
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