Кадры преследования появились в Сети.

Как сообщает один из пабликов Днепра, в полицию поступило сообщение о водителе, якобы находившемся за рулем в нетрезвом состоянии.

Патрульные обнаружили авто, но останавливаться водитель не собирался. Началась погоня, которая завершилась печальным финалом - водитель не справился с управлением и на скорости врезался в дерево.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что во время преследования один из правоохранителей находился на крыше ехавшего на большой скорости автомобиля.

Известно, что полицейский находится в больнице.

В свою очередь полицейские Днепра рассказали о задержании предполагаемого разбойника.

«Вчера вечером патрульным стало известно о разбойном нападении в центре города. Заявитель рассказал, что к нему подошли двое незнакомых и начали общаться. Впоследствии мужчины стали ему угрожать предметом, похожим на нож, забрали телефон и скрылись. Экипажи получили приметы разбойников и начали их поиски», - рассказали в патрульной полиции.

Через несколько минут подозреваемые были задержаны на соседней улице. Их доставили в отделение полиции.

Напомним, украинцев ошеломили масштабы хищения продуктов для ВСУ.

Также сообщалось, что пьяный полицейский устроил произвол в гостинице.

Кроме того, Politeka.net писала, что женщину, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, отдали под суд.