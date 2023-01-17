Так, в Украине 18 января ожидается сильный ветер, а в Карпатах и на Закарпатье - осадки.

"18 января на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах - с мокрым снегом; утром и днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с", - сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики добавили, что погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни скорость ветра в Украине составит 7-12 м/с, а 17-18 января местами ожидаются порывы до 15-20 м / с.

Кроме того, 17-18 января на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями на 8 часов. 17 января, преимущественно в пределах русел, на отдельных участках Латорицы, Ужа и их приток возможен выход воды на пойму. Уровень опасности - желтый.

Однако есть и хорошие новости: в Украине в ближайшие дни потеплеет, синоптики рассказали, когда стоит ждать до +20°.

Местами температура будет подниматься до +15...+ 20 градусов, только на западе Украины будет до +5...+7 градусов.

"Уже и не весна, а почти лето посреди зимы, пик текущего потепление ожидается в период 17-21 января, когда температура воздуха по всей стране поднимется до +10...+12, в центре и на юге потеплеет до +13...+15, в Одесской области и в Крыму даже до +17...+20, вот только на западе столбики термометров не будут подниматься выше +5...+7 градусов", - говорит народный синоптик Станислав Щедрин.

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