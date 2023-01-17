Так, сообщается, что Митрополит Мелетий (Валентин Егоренко) возглавил 14 января богослужение в храме святого Георгия в городе Сторожинец.
Фотографии из храма были опубликованы на странице в Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.
"14 января в праздник Обрезания Господня и святителя Василия Великого митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий возглавил праздничное богослужение. В конце богослужения митрополит Мелетий поздравил настоятеля прихода с 60-летием со дня рождения и вручил памятный подарок", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Винницкая епархия УПЦ МП опубликовала видео, где священнослужители решили перепеть известную украинскую песню.
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Видеокавер на песню "Батько наш Бандера", опубликовано на YouTube-канале епархии.
"Народное творчество, исполняет духовенство Мукачевской епархии", - указано в подписи к ролику.
Подлинность видеозаписи подтвердил епископ Барышевский (Киевская епархия) Виктор Коцаба.
"Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати. Ми за свою церкву будем воювати", — звучат такие слова в песне.
Напомним, на священника Винницкой епархии УПЦ напали с ножом, кадры: "были вынуждены применить оружие".
Также сообщалось об обысках СБУ в храмах УПЦ МП.
Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП – что нашли во время обысков.