Митрополит Мелетий, которого 11 января 2023 года лишили украинского гражданства, провел богослужение в храме.

Так, сообщается, что Митрополит Мелетий (Валентин Егоренко) возглавил 14 января богослужение в храме святого Георгия в городе Сторожинец.

Фотографии из храма были опубликованы на странице в Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.

"14 января в праздник Обрезания Господня и святителя Василия Великого митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий возглавил праздничное богослужение. В конце богослужения митрополит Мелетий поздравил настоятеля прихода с 60-летием со дня рождения и вручил памятный подарок", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Винницкая епархия УПЦ МП опубликовала видео, где священнослужители решили перепеть известную украинскую песню.

Видеокавер на песню "Батько наш Бандера", опубликовано на YouTube-канале епархии.

"Народное творчество, исполняет духовенство Мукачевской епархии", - указано в подписи к ролику.

Подлинность видеозаписи подтвердил епископ Барышевский (Киевская епархия) Виктор Коцаба.

"Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати. Ми за свою церкву будем воювати", — звучат такие слова в песне.

Напомним, на священника Винницкой епархии УПЦ напали с ножом, кадры: "были вынуждены применить оружие".

Также сообщалось об обысках СБУ в храмах УПЦ МП.

Кроме того, Politeka.net писала, что СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП – что нашли во время обысков.